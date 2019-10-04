Putin: İyi işler anlatılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iyi işlerin övünmek için değil, doğru yönde motivasyon için anlatılması gerektiğini söyledi.

'Fırsatlar Ülkesi Rusya' Sivil Toplum Örgütü Gözlem Komitesi’nin toplantısında konuşan Putin, "Övünmemeli, her fırsatta ahmaklar gibi gülmemeli, pozitif şeyler gösterilmeli, özellikle de bunun için bir neden varsa. Bu yararlı, çünkü doğru yönde, yaratma yönünde adım atmak için ek motivasyon sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Rus lider, bu sözlerine örnek olarak bir köprü açılışına gazetecileri çağıran tanıdığının hikayesini anlattı.

Putin, "Bir tanıdığım, genel yayın yönetmeni olan bir arkadaşından köprü açılışına gazetecileri göndermesini istedi. Ama kimse gelmedi. Bu ikisi sonra tartıştı. Tanıdığım, neden kimseyi göndermedin, diye sordu. Arkadaşı da, köprü yansaydı herkes gelirdi, yanıtını verdi" dedi.