Putin’den Rus kadınlara 'aile ile kariyeri birleştirmekten korkmama' tavsiyesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus kadınlara tüm zorluklara rağmen aile ve kariyeri birleştirmekten korkmamayı tavsiye ederek, "Ne kadar çok yaparsan o kadar çok başarırsın" dedi.

'Fırsatlar Ülkesi Rusya' Sivil Toplum Örgütü Gözlem Komitesi'nin toplantısında konuşan Putin, "Aile, çocuklar mı, yoksa kariyer mi daha önemli? Bu soru, kalp mi kafa mı daha önemli, sorusuna benzer. Kalp olmadan da kafa olmadan da yaşamam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Rusya'da evlenen kadın yaşının 20'den 31'e yükseldiğine dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, toplumdaki bazı değişiklikleri, başta kadınlar olmak üzere gençlerin önceliklerinin değiştiğini gösteriyor. Öncelikler eğitim ve kariyere doğru kayıyor. Ama biliyorsunuz ben şu çok basit sonuca vardım, ne kadar çok yaparsan o kadar çok başarırsın. Elbette bunu söylemek kolay. Kadınların bakıp, dinleyip şunu söyleyeceğini düşünüyorum: Sen kedin önce bunları yapmayı dene de bakalım. Anlıyorum bu zor. Bu yüzden bu platformda, bu çalışmanın nasıl organize edilebileceğini, kadınlara nasıl yardım sağlanabileceği, her şeyin zamanında ve kaliteli olmasını nasıl sağlayabileceğini düşünen bir kadın kulübünün oluşması gerçekten çok önemli. Bu çok güzel bir şey."