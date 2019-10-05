Rusya, olası nükleer saldırı halinde yanıt için gereken süreyi açıkladı

Eho Moskvı radyosunun yanına katılan Nesteçuk, Rusya’da füze saldırı erken uyarı sisteminin devreye girmesi durumunda ülke yönetiminin, nükleer karşı saldırıya geçme konusunda karar almak için onlarca dakikası olacağını kaydetti.

Tümgeneral Nesteçuk, “Füzelerin geldiği yer, izlediği rota ve uçuş şekline göre havada kalma zamanı da farklılık gösteriyor. Hızlı bir şekilde karar alabilmek için çok ciddi, güçlü bir iradeye sahip olunmalı. Fakat genel olarak yeterince çok zaman olduğu söylenebilir. Dakikalar, hatta onlarca dakika değil, onlarcanın da fazlası denilebilir” diye konuştu.

Rus general, Hava-Uzay Kuvvetleri’nin 2025 yılından sonraki yeni devlet silahlanma programında füze saldırı erken uyarı sistemine ait radar istasyonlarının inşasına devam edilmesini önerdiğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Diğer stratejik hava ve uzay güzergahlarındaki rakiplerimiz ile ilgili bilgi almamız çok önemli. Biz bu yerleri biliyoruz ve bu konunun ilerideki devlet silahlanma programına dahil edilmesinin somut karar haline gelmesi için Savunma Bakanlığı’ndan meslektaşlarımız ile yoğun çalışmalar yapıyoruz.”