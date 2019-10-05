Rus Başbakan Yardımcısı Borisov: ABD yaptırımları ortamında Venezüella ile işbirliğimizi yeni düzeye taşıyoruz

Caracas’ta konuyla ilgili açıklama yapan Borisov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 25 Eylül’de Moskova’da yapmış oldukları görüşme, Rusya ve Venezüella’nın stratejik birer ortak ve müttefik olarak çok yönlü yapıcı işbirliğinin yönlerini kavramsal olarak ele alma imkânı tanıdı” diye konuştu.

Maduro’nun Rusya ziyaretinin uluslararası toplum için bir sinyal olduğunu söyleyen Borisov, “Tek taraflı Amerikan yaptırımlarının Rusya’ya, işbirliğimizi ilkesel olarak yeni bir temelde geliştirme imkanı verdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET CİROSU YAKIN GELECEKTE CİDDİ ÖLÇÜDE ARTABİLİR’

Rusya ve Venezüella arasındaki ticaret cirosunun önümüzdeki yıllarda ciddi ölçüde artabileceğine dikkat çeken Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Venezüella Rusya’nın önemli ticari partneridir. Rus istatistik verilerine göre 2018 sonu itibarıyla iki ülke arasındaki ticari ciro 2017’ye göre yüzde 24.7 arttı ve 85.3 milyon dolara ulaştı.”

Hem Rusya’nın Venezüella’ya yaptığı ihracatın, hem de oradan yapılan ithalatın arttığını vurgulayan Borisov, bu yıl giderek artan ticaretle ilgili verilerdeki artışın korunması halinde karşılıklı ticaretin en az 150 milyon dolara çıkarılmasının gerçekçi bir öngörü olduğunun altını çizdi.