Putin, Şoygu ile Sibirya dağlarına gitti: 'Doğum gününde yakınları ile doğada olacak'

Bugün 67 yaşına giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum günü öncesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Tuva’daki bir tayga ormanında mantar topladı ve bir dağa tırmandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus liderin doğum gününü de ailesi ve yakınları ile doğada geçireceğini ifade etti.

Doğa tutkusuyla bilinen Putin, boş zamanlarında fırsat buldukça Rusya’nın doğal güzelliklerini tatmaya çalışıyor. Rus lider bugünkü doğum günü öncesinde Sibirya’da tayga ormanlarında Şoygu ile birlikte arazi aracıyla gezindi, yürüyüş yaptı. Gece yarısından sonra yayınlanan videoda ikilinin ormanda mantar topladığı görüldü.

Gezinti sırasında Şoygu, kekreyemişlerin olduğu küçük bir çalıyı topraktan çıkardı. Bunun üzerine Putin, Şoygu’ya bitkiyi Moskova bölgesindeki yazlık evinin bahçesine dikmesini söyledi.

Şoygu, bitkinin havanın farklılığı nedeniyle orada yetişmesinden şüphe ederek, oradaki havayı suyu da ormandaki gibi temiz hale getirip getiremeyeceklerini sordu. Putin de bunun için çalışmaları gerektiğini ifade etti.

İkili daha sonra ateş başında piknik yaptı.

‘BULUTLARDAN DAHA YÜKSEK’

Putin gezinti sırasında bir dağa da tırmanıp manzaraya yukarıdan baktı ve “Yenisey Nehri güzel görünüyor buradan” dedi.

Dağın 2 bin metre yükseklikte olduğunu belirten Putin, “Bulutlardan daha yüksek, çok daha yüksek… Bulutlardan daha yüksek bir yere tırmandık” dedi.

PESKOV: DOĞADA OLACAK

Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün tayga ormanlarında sonbahar havasının tadını çıkardığını belirttiği Putin’in doğum gününde de ailesi ve yakınları ile birlikte doğada olacağını kaydetti.

Putin, 2014 yılındaki doğum gününde de tayga ormanlarına gidip 9 kilometre yürümüştü.