Putin, Şoygu ile Sibirya dağlarına gitti: 'Doğum gününde yakınları ile doğada olacak'

Gezinti sırasında Şoygu, kekreyemişlerin olduğu küçük bir çalıyı topraktan çıkardı. Bunun üzerine Putin, Şoygu’ya bitkiyi Moskova bölgesindeki yazlık evinin bahçesine dikmesini söyledi.
Şoygu, bitkinin havanın farklılığı nedeniyle orada yetişmesinden şüphe ederek, oradaki havayı suyu da ormandaki gibi temiz hale getirip getiremeyeceklerini sordu. Putin de bunun için çalışmaları gerektiğini ifade etti.
İkili daha sonra ateş başında piknik yaptı.
‘BULUTLARDAN DAHA YÜKSEK’
Putin gezinti sırasında bir dağa da tırmanıp manzaraya yukarıdan baktı ve “Yenisey Nehri güzel görünüyor buradan” dedi.
PESKOV: DOĞADA OLACAK
Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün tayga ormanlarında sonbahar havasının tadını çıkardığını belirttiği Putin’in doğum gününde de ailesi ve yakınları ile birlikte doğada olacağını kaydetti.
Putin, 2014 yılındaki doğum gününde de tayga ormanlarına gidip 9 kilometre yürümüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)