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    Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı

    Antonov: Rusya ve ABD, orta menzilli nükleer füze konuşlandırma konusunu ciddi şekilde masaya yatırmalı

    © Fotoğraf : mil.ru
    Rusya
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    Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova ve Washington'un kısa ve orta menzilli nükleer füzelerin konuşlandırılması konusunda ciddi görüşmelere başlaması gerektiğini söyledi.

    Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    İki yılda bir düzenlenen Fort Ross Diyalog Forumu'nda konuşan Antonov, "Eğer ABD, Rusya yakınlarına kısa veya orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırırsa, ülkemizi savunmak durumunda kalacağız. Cenevre, Moskova veya Washington'da toplanıp, bu konuyu ciddi şekilde ele alma vakti geldi" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ve Avrupa ülkelerine yaptığı moratoryum çağrısını anımsatan Antonov, Moskova'nın silahlanma yarışından yana olmadığının altını çizdi.

    'NÜKLEER SAVAŞ OLASILIĞI YOK'

    Antonov, yakın gelecekte Rusya ile ABD arasında nükleer savaş çıkma olasılığını kesin dille reddederek, "Nükleer savaşın yaklaştığını söyleyenlere kesinlikle katılmıyorum. Savaş olasılığından kaçınmalıyız ve bu nedenle de, tüm iletişim kanallarının yeniden devreye sokulması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

    'YENİ START'IN SÜRESİNİ UZATMAYA HAZIRIZ'

    Rusya'nın stratejik istikrar konusundaki kaygılarını yineleyip ABD'ye Yeni START Anlaşması'nın (Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması - START-3) süresini uzatma çağrısı yapan Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anlaşmanın süresinin mevcut haliyle uzatılması çok basit. Eğer ABD'nin, Rusya gibi, diğer stratejik istikrar konularında kaygıları varsa, bir araya gelip bu konuları ele almalıyız. Biz hazırız, hâlâ daha Amerikan tarafından olumlu yanıt bekliyoruz."

    Beyaz Saray'da Rusya'yla ilgili konular üzerine çalışan bir dizi üst düzey bürokratın istifasına da değinen Rus diplomat, bu durumun Moskova'nın Washington'la çalışma konusundaki isteğini etkilemeyeceğini kaydetti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin'den START Anlaşması uyarısı
    Antonov, "Kimin istifa ettiğini ve göreve geldiğini dikkatle izliyoruz. ABD'de ilkesel politikanın Başkan tarafından belirlendiğini düşünüyoruz. Hem Beyaz Saray hem de ABD Dışişleri'ndeki her türlü kadroyla çalışmak zorundayız ve çalışacağız" diye konuştu.

    'İŞE YARAMAYAN YAPTIRIM POLİTİKASINA SON VERİLMELİ'

    Antonov, yaptırım politikasının Rusya özelinde işe yaramadığının görüldüğü için ABD'nin Rusya ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlara son vermesi gerektiğini belirtti.

    Rus diplomat, "Edinilen deneyim, baskı yoluyla Rusya'dan taviz vermesinin sağlanamayacağını gösterdi. İkili ilişkilerdeki negatif eğilimin sona ermesi için biriken sorunları ele almaya başlamalıyız" dedi.

    'RUSYA-ABD İŞ KONSEYİ HAKKINDA OLUMLU YAKLAŞIM VAR'

    Antonov, Putin ve Trump'ın Helsinki'deki görüşme sırasında mutabakat sağladığı Rusya-ABD İş Konseyi kurma konusuna iki başkentin olumlu yaklaştığının Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun kısa süre önce yaptığı görüşmede teyit edildiğini sözlerine ekledi.

    NÜKLEER ALANDAKİ TEK ANLAŞMA START-3

    Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir
    Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.

    PUTİN ABD'Yİ UYARMIŞTI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

    Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

    Etiketler:
    açıklama, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), ABD, Rusya, Anatoliy Antonov
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