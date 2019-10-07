Peskov: Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü koşuluna bağlı kalmasını umuyoruz

Ankara’nın Fırat’ın doğusundaki harekât planıyla ilgili konuşan Peskov, “Türkiye’nin Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne; toprak bütünlüğünün istikrar arayışları ve diğer konulardaki başlangıç noktası oluşuna bağlı kaldığını biliyoruz. Ve Türk meslektaşlarımızın her durumda en başta bu koşula bağlı kalmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Peskov açıklamalarına şöyle devam etti: “Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyor ve bunları kabul ediyoruz. Yani Suriye topraklarında saklanıyor olabilecek terörist unsurlarla mücadeleden söz ediyorum. Ancak bir kez daha tekrarlıyorum: Öncelikle Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğü hususuna bağlı kalınmalı.”

Beyaz Saray’ın harekâtın başlaması halinde Kürtlerin yanında olmayacakları yönündeki açıklamasının, Suriye’deki güçlerini çekeceklerine yönelik bir sinyal olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, “Bunun neye yönelik bir sinyal olduğuna karar vermek sanırım bizim işimiz değil. Rusya’nın pozisyonunu biliyorsunuz. Rusya Devlet Başkanı da (Vladimir Putin) bunu geçenlerde tekrarladı. Suriye’de gayri meşru olarak bulunan tüm güçler ülkeden ayrılmalı. Bu bizim temel tavrımız” dedi.

‘PUTİN VE ERDOĞAN HAREKÂTI KONUŞMADI’

Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın harekâtla ilgili bir konuşma gerçekleştirmediklerini ifade etti.

Peskov “Bu konuda liderler arasında bir temas olmadı. Biliyorsunuz, Rusya ile Türkiye arasındaki temaslar genellikle askeri ve özel servisler düzeyinde. Bu temaslar son derece fazla ve düzenli olarak sürüyor” dedi.

‘İSTİKRAR SÜRECİNE ZARAR VERECEK HER TÜRLÜ ADIMDAN KAÇINILMALI’

Peskov, Kürtlerin harekâtın başlaması durumunda Şam ile diyalog arayışına girme olasılığına ilişkin soruya da “Suriye’de istikrar süreci için engel teşkil edebilecek her türlü adımdan kaçınılması önemli. Belli başlık olasılıkların önünün açıldığını biliyor, bu yolun çok uzun ve zorlu olduğunu biliyoruz. Ancak Suriye Anayasası Komisyonu kurulması yönündeki çalışmalar tamamlanmışken, bu komisyonun toplanacağı tarih belirlenmişken, istikrar sürecine zarar verebilecek her türlü adımdan kaçınılmalı” yanıtını verdi.

150 üyelik Suriye Anayasası Komisyonu, 30 Ekim’de Cenevre’de ilk kez bir araya gelecek. Komisyonda Suriye hükümeti, muhalifler, sivil toplum temsilcilerinden 150 üye bulunuyor.