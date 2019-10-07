Peskov: Trump, Skripal olayında Rusya’nın parmağı olduğuna inanmadığını söylemedi

Washington Post gazetesinin ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl o zamanki İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı telefon görüşmesinde, May’in Rusya’nın Skripal olayı ile ‘olası alakası’ savına karşı çıktığı yönündeki iddiasını hatırlatan basın mensupları, Peskov’a Trump’ın Putin’e böyle bir şey söyleyip söylemediğini sordu.

Soru üzerine Peskov, “Hayır, Putin’e söylemedi” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca bu tür bilgilerin ve haberlerin doğruluğuna ne derece güvenilebileceğini bilmediğini kaydetti: “Bunu biliyoruz, (Washington Post’un) bu makalesini görmüştük, ancak söz konusu makalenin doğru bilgi olarak algılanabileceğinden emin değiliz. Genel olarak ta bu tür haberlere büyük yanılma payı ile ve çok dikkatli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum.”

‘RUS VEKİLİN GÖZALTINA ALINMASI VE SORGULANMASI KABUL EDİLEMEZ’

ABD’li yetkililerin Rus milletvekili İnga Yumaşeva’ya yaptıklarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Peskov, Kremlin’in bu gelişmeden derin endişe duyduğunu vurguladı.

Rus milletvekili İnga Yumaşeva, New York’taki havalimanlarından birisine inmesinin ardından ayrı bir odaya alınarak FBI tarafından sorguya çekilmiş ve ardından gözaltına alınmıştı.

Olayı basın mensuplarına değerlendiren Peskov, “Rus tarafının tepkisi Dışişleri Bakanlığı tarafından dile getirilmişti. Bu çok rahatsız edici bir bilgi ve bundan derin endişe duyuyoruz. Rus milletvekiline yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili gerekli tüm girişimleri yaptığını da sözlerine ekledi.

‘KREMLİN’İN ÜZERİNDE ETKİSİ OLSA DA DONBASS, ÇÖZÜM SÜRECİNDE BAĞIMSIZ’

Basın mensupları Peskov’a, Kremlin’in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin askeri güçlerinin temas hattından çekileceğine dair garanti verip veremeyeceğini sordu.

Peskov, “Sizlerle Ukrayna’nın içinde olan bir durumun çözümünden söz ediyoruz. Kremlin’in şüphesiz Donbass’taki cumhuriyetler üzerinde belli bir etkisi var. Ancak, Donbass’taki cumhuriyetlerin bu durumun çözümünde bağımsız bölgeler olduklarını biliyorsunuz” diye konuştu.

Moskova’nın Berlin ve Paris’le birlikte Minsk eylem planının garantörü olduğunu belirten Peskov, “Tüm ülkeler gibi biz de, zamanında planlanan, kâğıda dökülen ve altlarında dört tarafın da (Ukrayna, Rusya, Almanya, Fransa) imzası bulunan tüm etkinliklerin yerine getirilmesini isteriz. Kremlin bu çatışmanın taraflarından biri değil” vurgusunu yaptı.