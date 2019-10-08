Peskov: ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceği iddiası için resmi açıklama beklenmeli

ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeyi planladığına dair haberleri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'ın bu konuda yapacağı resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Peskov, "Bu konuyla ilgili resmi açıklama yok. ABD medyasında yaşanan çalkantılar dikkate alındığında, ABD basını giderek daha az güvenilir hale gelen bir kaynak olarak görülebilir. Bu nedenle tüm bu açıklamaları çok dikkatli şekilde takip etmek ve resmi açıklamayı beklemek gerekir" dedi.

ABD Kongre Üyesi Elliot Engel'in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'a mektup yazarak, "Trump yönetiminin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeyi düşünmesinden son dereceği endişeliyiz. 34 ülkenin imzaladığı bu anlaşma önemli bir şeffaflık sağladı. ABD'nin çekilmesi, yalnızca Rusya'ya yarar sağlayacak, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın ulusal güvenlik çıkarlarına zarar verecek" dediği basına yansımıştı.

'YENİ SİLAHLANMA YARIŞINDAN ENDİŞELİYİZ ANCAK BUNUN TARAFI OLMAYACAĞIZ'

Peskov, Kremlin'in yeni bir silahlanma yarışının başlamasından endişe ettiğini ancak Rusya'nın bu yarışa dahil olmayacağını söyledi.

Peskov, Moskova'nın silahlanma yarışına katılmayacağının gerekçesini şöyle açıkladı: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerini hatırlatmak isterim; 'Rusya, potansiyel silahlanma yarışına dahil olmayacak, zira ülke güvenliğinin ve eşitliğin sağlanması için teknolojik üstünlük kurulması konusunda gelecek yılları kapsayan bir adım attı'."

'TRUMP'IN RUSYA'YLA İYİ GEÇİNME SÖZLERİNİ HENÜZ ANLAYAMADIK'

Peskov'dan ABD Başkanı Donald Trump'a yöneltilen 'Rusya'ya karşı aşırı derecede dostane bir tutum sergilediği' eleştirilerini yorumlaması da istendi.

Trump'ın Rusya'yla işbirliği, ikili ilişkileri geliştirme konusunda oldukça yapıcı açıklamalarda bulunduğunu bildiklerini kaydeden Peskov, "Rusya'yla iyi geçinmenin mümkün olduğuna dair bu önemli sözleri duyduk ancak 'Rusya'yla iyi geçinme' sözlerinin anlamı şimdiye dek açığa çıkmadı, bunun ne ifade ettiği anlaşılmadı. Bu nedenle, ikili ilişkilerdeki mevcut durum, Trump'ın göreve geldiğinde yaptığı bu açıklamalarla tamamen çelişiyor" ifadelerini kullandı.

'TRUMP'IN PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ DİPLOMATİK BORU HATTINA TAKILMIŞ OLABİLİR'

Peskov'a yöneltilen bir diğer soru, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in dün 67 yaşına giren Putin'i tebrik edip etmediğiyle ilgiliydi.

Peskov, "Putin'in aldığı mesajlar arasında Trump ve Zelenskiy'in mesajını görmedim. Belki mesaj göndermediler, belki de rötar yapmıştır. Zira bazen mesajlar diplomatik boru hattına takılabiliyor" yanıtını verdi.