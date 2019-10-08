Rus senatör: Avrupa, ABD’nin INF’den çekilmesinin sonuçlarını hafife alıyor

Belarus’un başkenti Minsk’te bugün gerçekleşen uluslararası güvenlik konferansında konuşan Puşkov, Avrupalı yetkililerin ABD’nin INF’den çekilmesinin doğuracağı sonuçların tüm boyutlarıyla kavrayamadıklarını kaydetti.

“Avrupa’da ABD’nin INF’den çekilmesinin sonuçları sonuna kadar anlaşılmıyor. Bu adımın ABD’nin Çin’in nükleer silahlarını arttırmaya yönelik eylemlerinden duyduğu endişeye bağlı olduğunu söyleyerek bizi sakinleştiriyorlar. Ancak füzeler ortaya çıkar çıkmaz, onları hemen bir yerlere konuşlandırmaya çalışıyorlar” diyen Puşkov, böyle bir şeyin ‘Asya’da başlayıp, Avrupa’da sonuçlanabileceğini ve o zaman ülkelerin 1980’li yılların ortasında yaşanan nükleer zıtlaşmaya döneceklerini’ kaydetti.

Rusya’nın, ABD’nin çekilme kararına karşılık olarak INF’deki katılımını askıya aldığına, ancak anlaşmayı yürürlükten kaldırmadığına dikkat çeken Puşkov, “Eğer ABD anlaşmaya geri dönmeyi gerekli görürse biz de otomatik olarak anlaşmaya dönmüş olacağız” diye konuştu.

Rusya’nın NATO ülkelerine Avrupa’da füze konuşlandırmaya moratoryum ilan etmesini önerdiğini, ancak önerinin kabul edilmediğini söyleyen Puşkov, “NATO ülkeleri bu öneriyi neden en başta geri çeviriyor? Sağduyu eksiğimiz var” ifadelerini kullandı.