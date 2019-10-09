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    Lavrov’dan TSK’nın olası harekat planıyla ilgili açıklama: Tüm sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli

    © AFP 2019 / Ahmad El-Rubaye
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Fırat Nehri’nin doğusunda planladığı operasyonla ilgili, Suriye'nin kuzeyindeki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği açıklaması yaptı.

    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyindeki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Lavrov, bölgedeki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Çavuşoğlu’nun dünkü görüşmede Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyduğunu bir kez daha teyit ettiğini aktardı.

    'RUSYA, ÇÖZÜM İÇİN ŞAM VE KÜRTLERLE TEMAS KURDU'

    Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması prensibine bağlı kalacağını belirttiğini kaydeden Lavrov, Rusya’nın Türkiye-Suriye sınırındaki sorunların çözümüne sevk etmek için Suriye’deki Kürtler ve Şam’la temas kurduğunu da bildirdi.

    Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da, Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile verdiği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya’nın Şam ve Kürtlere sorunların çözümü için diyalog çağrısı yaptığını ve diyaloğun başlaması için katkıda bulunacağını ifade etti.

    Lavrov, "Bizim tavrımız kesinlikle Suriye’nin bu bölgesindeki sorunların Şam ve buralarda yaşayan Kürtlerin temsilcileri arasında diyalog yoluyla çözülmesinden yana" dedi.

    'ŞAM VE KÜRTLER DİYALOĞA HAZIR'

    Bölgede istikrar ve sürdürülebilirliğin sağlanması için tek yolun bu olduğunu vurgulayan Lavrov, "Dün Şam yetkilileri ve Kürt temsilcilerden bu tür bir diyaloğa hazır olduklarını duyduk. Biz diyaloğun başlamasına maksimum düzeyde katkıda bulunmaya hazırız. Diğer başlıca aktörlerin de bunu desteklemesini umuyoruz" dedi.

    'ABD’NİN SURİYE’DEKİ EYLEMLERİNDE TUTARSIZLIK VAR'

    Irak'ta temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (solda), Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başbakanı Mesut Barzani (sağda) ile Erbil'de bir araya geldi.
    © AA / Yunus Keleş
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    Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin tutarsız olduğunu, bunun Washington’daki anlaşmazlığı yansıttığını da söyledi.

    Rusya’nın birçok kez ABD’ye 'fiilen bir üs kurduğu' El Tanf’taki yasadışı işgaline son verme çağrısı yaptığını kaydeden Lavrov, "ABD’liler birçok kez sözlerini tutmadı. El Tanf bölgesindeki (üssünü) kapatma yönündeki vaatlerini yerine getirmediler" dedi. 

    Lavrov, Trump’ın Türkiye’nin harekat planladığı bölgeden güçlerini çekeceği vaadinin lafta kalabileceğini de kaydederek şunları söyledi:

    "(ABD Başkanı) Donald Trump birçok kez Suriye ve başka ülkelerdeki güçlerini çekeceğini söyledi. Daha sonra bu açıklamalar bir şekilde sessizce kenara itildi. Burada da aynı durumu görüyoruz. Ancak ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda dahil olduğu süreçlerin, BMGK’nın Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması yönündeki kararının doğrudan ihlali olduğunu anlamalı. ABD’liler orada devletdışı yapılar kurdular, bu yapıların yaşamsal etkinliğini sağlayıp aktif bir şekilde Kürt konusunu öne sürdüler. Bu sırada buralarda yaşayan Arapların tepkileriyle karşılaştılar. Bu çok tehlikeli bir oyun."

    © DHA /
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    Önceki gün Irak ziyareti, oradaki Kürtler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yönetimi ile yaptığı görüşmeler sırasında bundan emin olduğunu belirten Lavrov, "Çok endişeliler. Son derece hassas bir konuya böyle basit yaklaşmak tüm bölgeyi karıştırabilir, bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı. Fikrimizi ABD tarafına da ileteceğiz, umarım bizi dinlerler. Ancak uygulamada onların tutarsız, çelişkili politikasında ciddi bir değişiklik görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Rusya, Türkiye ve İran arasındaki Suriye’de istikrar sağlanmasına yönelik Astana görüşmelerinin süreç için çok önemli olduğunu belirten Lavrov, “Bu format sayesinde Şam’ı da muhalefeti de Anayasa Komisyonu çerçevesinde görüşmelerin başlaması için temel oluşturmaya ikna ettik” dedi.

    Etiketler:
    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Operasyon, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye, Türkiye, Rusya
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