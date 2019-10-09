Rusya’da IŞİD’e maddi destek sağlayan bir ‘hayır kurumu’ ortaya çıkartıldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, IŞİD ve diğer uluslararası terör gruplarına maddi destek sağlayan bir ‘hayır kurumunu’ ortaya çıkardı. Rusya’nın yedi bölgesinde faaliyet gösteren kurumun internet üzerinden ‘hayır işi’ adı altında topladığı paraları, Suriye’deki terör saldırılarına destek vermek amacıyla kullandığı biliniyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, Rusya’nın yedi bölgesinde faaliyet gösteren ve IŞİD ile Kafkasya Emirliği teröristlerine maddi yardımda bulunan bir ‘hayır kurumunu’ ifşa etti.

Söz konusu grubun, dünya çapında bir halifelik kurmayı amaçlayan 100’den fazla destekçisi bulunuyor. Aynı zamanda aralarında, 2005 yılında Çeçen terörist Şamil Basayev tarafından Nalçik’te düzenlenen silahlı saldırıya dahil olan isimler de bulunuyor.

Güvenlik görevlilerinin açıklamalarına göre Kabardino-Balkarya, Karaçay-Çerkesya, İnguşetya, Tataristan, Moskova, St. Petersburg, Krasnodar, Sivastopol ve Tümen bölgelerinde faaliyet gösteren örgüt üyeleri, ‘hayır işi’ adı altında internet üzerinden 6 milyon rubleden fazla gelir elde etti. Ardından söz konusu ‘yardımlar’, Suriye’deki terör saldırılarının gerçekleştirilmesi için yurtdışına aktarıldı.

Yürütülen soruşturmalar sonucunda kolluk kuvvetleri, kurumun kurucuları ve kardeş olan 25 yaşındaki bir adamla 30 yaşındaki bir kadını yakaladı. Yapılan aramalarda pek çok radikal yayın, teröristlerden alınan talimatların yer aldığı 10 cep telefonu, 60 banka kartı, 6 bin dolar nakit para ve para transfer makbuzları ele geçirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, “Yürütülen soruşturma sonucunda Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nde ikamet eden biri kadın biri erkek iki kardeşin, Şubat 2015’ten bu yana IŞİD ve diğer uluslararası terör gruplarına para aktardıkları tespit edildi” açıklamasını yaptı.

Henüz devam etmekte olan soruşturma kapsamında kurumun tüm üyeleri sanık olarak kabul ediliyor.