Putin’den ABD’li astronot Nick Hague’a Cesaret Nişanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soyuz uzay aracında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldıktan kısa süre sonra yaşanan arıza nedeniyle Rus kozmonot Aleksey Ovçinin’le birlikte acil iniş yapmak zorunda kalan NASA astronotu Nick Hague’ı, sergilediği cesaret ve profesyonellik için Cesaret Nişanı’yla ödüllendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, UUİ’ye gitmek üzere fırlatılan ancak kısa süre sonra yaşanan arıza nedeniyle Rus kozmonot Aleksey Ovçinin’le birlikte bulunduğu Soyuz uzay aracından paraşütle atlayan NASA astronotu Nick Hague’a Cesaret Nişanı verdi.

Söz konusu nişanın Hague’a ‘hayatının tehlike altında olduğu bir acil durumda sergilediği cesaret ve profesyonellik’ için verildiği bildirildi.

Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve ABD'li astronot Nick Hague, Soyuz uzay aracıyla 11 Ekim 2018’de Kazakistan'dan UUİ’ye gönderilirken, roket kısmında çıkan bir arıza nedeniyle kısa süre sonra paraşütle atlamak zorunda kalmıştı. Kazakistan’a iniş yapan kozmonotların ikisinin de yaralanmadığı öğrenilmişti.

Rusya’nın insanlı uzay seyahatlerinde on yıllardır bu tip bir arıza gözlemlenmemişti. Arıza nedeniyle Soyuz uzay aracındaki arızanın nedeni ortaya çıkıncaya kadar UUİ'ye insanlı uçuşların askıya alındığı belirtilmişti. Ancak yürütülen araştırmalar sonucunda kısa süre sonra, Soyuz roketindeki arızanın ilk ve ikinci aşamadaki ayrılma sensörünün çalışmamasından kaynaklandığını söylenmişti.

Olayın ardından ilk olarak Soyuz 2-B1 roketi Rus ordusu için bir uyduyla birlikte fırlatılmıştı. Daha sonra ise geçen yıl aralık ayında arızadan sonraki ilk insanlı uçuş yapılmıştı.