Peskov: Suriye'nin kuzeyindeki cezaevlerinde bulunan IŞİD'lilerin serbest kalması son derece olumsuz sonuçlar doğurur

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenleyeceği operasyon sonucunda bölgedeki cezaevlerinde bulunan IŞİD militanlarının serbest kalma olasılığına Kremlin'in nasıl baktığı soruldu.

Peskov, "Bu, kesinlikle olumsuz bir adım olacak. Ancak şu anda neler olduğunu bilmiyoruz. Bundan dolayı, konu tamamen varsayıma dayalı" yanıtını verdi.

Peskov, Kürtler ile Şam yönetimi arasındaki diyaloğun daha aktif hale gelip gelmediği sorusu da yöneltildi.

Bunun önemli bir konu olduğunun altını çizen Peskov, Kremlin'in bununla ilgili gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ifade etti.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denmişti.

Erdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söylemişti: "Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Değişik ülkelerden, Almanya, Fransa gibi burada bulanan DEAŞ’lılar var. 'DEAŞ'lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız, artık yetti' diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor."