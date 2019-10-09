Batman maskesini andıran bir doğum lekesine sahip minik kızın tedavisi Rusya’da başladı

Yerel basına yansıyan haberlere göre Rusya’nın güneyindeki doktorlar, oldukça nadir görünen bir deri hastalığına sahip olan minik ABD’li kızın yüzündeki doğum lekesinin bir kısmını ışınla tedavi etmeyi başardı.

Henüz yedi aylık olan Luna Fenner kojenital melanositik navüs hastalığından mustarip. Bu sebeple de yüzünün büyük bir bölümünü kaplayan, kelebeği yahut Batman maskesini andıran bir doğum lekesi mevcut. ABD’deki doktorlar minik bebeğin beş yıl boyunca yaklaşık 80 ameliyat geçirmek ve narkoza dayanamayacağı için büyümesi gerektiğini söylemesinin ardından 35 yaşındaki Floridalı anne Carolina Fenner, çareyi Rusya’da bir klinikte buldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 🥰 Luna Tavares Fenner 🥰 (@luna.love.hope)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 Eyl, 2019, 6:28öö PDT )

Fenner, doğum lekesinin cilt kanserine yol açması endişesiyle geçtiğimiz ay kızını da alarak Rusya’nın Krasnodar şehrine seyahat etti. Burada geliştirilen farklı bir lazerli tedavi yöntemi sayesinde, minik kız tedavi edilebilecek.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 🥰 Luna Tavares Fenner 🥰 (@luna.love.hope)'in paylaştığı bir gönderi ( 30 Eyl, 2019, 12:35ös PDT )

Krasnodar’da bebeğin tedavisini üstlenen lazer ve fotodinami kliniğinin yöneticisi Andrey Aleksutkin, “İlk operasyon oldukça başarılı geçti, minik bebeğin yüzündeki doğum lekesinin bir kısmını tedavi ettik” açıklamasını yaptı.

Aleksutkin’in açıklamalarına göre minik kız şu an gayet sağlıklı bir biçimde yiyip içebiliyor ve herhangi bir ilaç tedavisine ihtiyaç duymuyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 🥰 Luna Tavares Fenner 🥰 (@luna.love.hope)'in paylaştığı bir gönderi ( 20 Eyl, 2019, 6:21öö PDT )

Minik kız, 18 ay içerisinde söz konusu lazer kliniğinde 6 ila 8 operasyon daha geçirecek. Her bir operasyonunun maliyeti 25 bin dolar olduğundan ötürü, aile minik kızlarının tedavisinin tamamlanabilmesi için internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 🥰 Luna Tavares Fenner 🥰 (@luna.love.hope)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 Eyl, 2019, 11:28ös PDT )

Dev doğum lekelerine sahip olan insanların cilt kanserine yakalanma oranlarının yüzde 5 ila 10 aralığında olduğunu açıklayan Aleksutkin, mevcut durumda Luna’nın herhangi bir kanser riski taşımadığını açıkladı.