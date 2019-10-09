Putin'den Erdoğan'a: Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu titizlikle tartın

Açıklamada, "Vladimir Putin, Türkiye'nin duyurduğu Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekat planları bağlamında, Suriye krizinin çözümüne yönelik ortak çabaların zarar görmemesi nedeniyle Türk partnerlerini bölgedeki durumu titizlikle tartma çağrısı yaptı" dendi.
TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VE EGEMENLİĞE SAYGI VURGUSU
Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün sağlanmasının, egemenliğine saygı duyulmasının önem taşıdığını belirttiğini de vurguladı.
İkili işbirliğindeki bazı güncel konuları istişare eden liderler, temasların farklı düzeylerde devam etmesini kararlaştırdı.
Телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом https://t.co/zeOYk9uyfB— Президент России (@KremlinRussia) October 9, 2019
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