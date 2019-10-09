Putin'den Erdoğan'a: Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu titizlikle tartın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye krizinin çözümüne yönelik ortak çabaların zarar görmemesi için mevkidaşına Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu titizlikle tartma çağrısı yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Erdoğan, Ankara'nın talebi üzerine telefon görüşmesi yaparak, geçen ay Ankara'da gerçekleştirilen üçlü zirvede varılan mutabakatlar çerçevesinde Suriye meselesini ele aldı.

Açıklamada, "Vladimir Putin, Türkiye'nin duyurduğu Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekat planları bağlamında, Suriye krizinin çözümüne yönelik ortak çabaların zarar görmemesi nedeniyle Türk partnerlerini bölgedeki durumu titizlikle tartma çağrısı yaptı" dendi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VE EGEMENLİĞE SAYGI VURGUSU

Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün sağlanmasının, egemenliğine saygı duyulmasının önem taşıdığını belirttiğini de vurguladı.

İkili işbirliğindeki bazı güncel konuları istişare eden liderler, temasların farklı düzeylerde devam etmesini kararlaştırdı.

Телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом https://t.co/zeOYk9uyfB — Президент России (@KremlinRussia) October 9, 2019

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