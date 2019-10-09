Kremlin: Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başlayacağına ilişkin Putin'i bilgilendirdi

Harekatın başladığına ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu operasyona 'Barış Pınarı' isminin verildiğini duyurmuştu.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'i gün içerisinde bilgilendirdiği belirtildi.
Harekatın başladığına ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu operasyona 'Barış Pınarı' isminin verildiğini duyurmuştu.
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