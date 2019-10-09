Rus Senatör Cabarov: Rusya, Türkiye ile Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacak

Rus senatör Vladimir Cabarov, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağını, Rus ordusunun Suriye'deki başka bir amaç için bulunduğunu söyledi.

TSK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınar Harekatı hakkında Sputnik'e açıklamalarda bulunan Cabarov, Rusya'nın bu sürece dahil olmayacağını belirtti.

Cabarov, "Rusya, bu çatışmaya kesinlikle dahil olmayacak, bu bizim çatışmamız değil. Rus ordusu Suriye'de bunun için bulunmuyor, ordumuzun amacı Suriye'yi uluslararası terörden kurtarmak" dedi.

'HAREKAT RUS ASKERİ ÜSLERİNİ TEHDİT ETMİYOR'

Cabarov, TSK'nın harekatının Suriye'deki Rus askeri üslerini tehdit etmediğini, zira üslerin farklı bölgede bulunduğunu kaydetti.

'RUSYA VE ABD KÜRT MESELESİNDE ARABULUCU OLABİLİR'

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Cabarov, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt meselesinin çözümü için Rusya ve ABD'nin arabuluculuk yapabileceğini söyledi.

Rus senatör, "Rusya, Kürt meselesinin çözümünde arabulucu olabilir ancak müzakere sürecinde ABD'lilerin olmasını da tercih ederiz. Eğer ABD'liler sürece dahil olursa, daha az sorun olur. Ancak arabuluculuk, Suriye'nin mutlak egemenliğine saygı gösterme koşulu yerine getirilerek yapılabilir" diye konuştu.

'TEHDİT OLUŞURSA BMGK'YA OLAĞANÜSTÜ TOPLANABİLİR'

Cabarov, TSK'nın harekatının Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi halinde, BM Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanması da dahil diplomatik mekanizmaların devreye sokulabileceğini kaydetti.

Cabarov, "Şimdilik ne tür gelişmeler yaşanacağına, Kürtlerin TSK'ya karşılık verip vermeyeceğine bakmalıyız. Eğer harekat Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ederse, tüm diplomatik mekanizmalar devreye sokulur" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜM SÜRECİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR'

Harekatın Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına başlamadan düzenlenmesinin rahatsız edici olduğunu da kaydeden Rus senatör şöyle devam etti: "Suriye'de çözüm süreci sekteye uğrayabilir. Suriye'de yeni bir çatışma yaşanmasını istemeyiz, bu durum Ortadoğu'da büyük bir istikrarsızlık riski doğurabilir".