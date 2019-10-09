Rus senatör Kosaçev: 'Barış Pınarı', Suriye’deki durumu olumsuz etkileyecek

Kosaçev, “Medyadaki haberlere bakılırsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ekim’de söz verdiği Suriye’nin kuzeyine harekat gerçekten de başladı. Üstelik bu operasyon, ABD ile varılan güvenli bölge anlaşmasının dışına çıkmasına rağmen yapılıyor. ABD geçen Pazartesi günü Türkiye’nin bu operasyonuna destek vermeyeceği ve müdahil olmayacağını açıkladı” ifadelerini kullandı.

Rus senatör, “Türk tarafının bu eylemlerinin bölgede ve doğrudan Suriye’deki duruma olumlu etki yapacağını düşünmüyorum. Üstelik bu operasyon için Suriye hükümetinin onayı alınmış değil. Oysa Suriye bağımsız bir ülke ve BM üyesi” diye kaydetti.

Kosaçev, “Eminim, biriken tüm endişeler askeri operasyonlarla değil, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Suriye’de sağlam barışın tesis edilmesi yoluyla giderilebilir. Bunun için öncelikle Şam ile Türkiye sınırındaki Kürt topluluk arasında diyaloga ihtiyaç var” dedi.

Rus senatör, “Bu bölgede çatışmanın tırmanmasına engel olmak için diyaloga her türlü yardımcı olmaya hazırız” diye ekledi.