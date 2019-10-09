Rus uzman: Kürtler ABD’den uçuşa yasak bölge talep edeceklerine Şam ile diyaloğa dönmeli

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Suponina, Sputnik’e demecinde Türkiye’nin ‘güvenli bölgeler’ oluşturmak amacıyla başlattığı ‘Barış Pınarı’ harekâtı ile bölgedeki durumu değerlendirdi.

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kendi güvenliğini sağlamak için ABD ve koalisyon güçlerine Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturması için yaptığı çağrıyı yorumlayan Suponina, Kürtlerin ABD’den uçuşa yasak bölge talep edeceklerine Şam ile diyaloğa dönmesi gerektiğini kaydetti.

'KÜRTLER ABD'NİN POLİTİKASINDA PAZARLIK KOZU OLDU'

Rus uzman, “Kürtler çaresiz durumdalar ve uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasını istemleri, bu çaresizliklerinin bir gösterisi, oysa bu durumdan önemli ölçüde onların başvurdukları, aslında kendilerini ele veren ABD sorumlu. Suriyeli Kürtler, daha önce Irak’taki Kürtler de olduğu gibi ABD’nin Ortadoğu politikalarında pazarlık kozu oldu. İşin aslına bakılırsa Trump için, Suriye’de şu anda neler olup bittiği ve Kürtlerin akıbetinin ne olacağı hiç önemli değil” diye konuştu.

Uçuşa yasak bölgenin Kürtleri koruma olasılığının çok düşük olduğunu vurgulayan Suponina, sözlerini şöyle sürdürdü:

'ŞAM'DAKİ MERKEZİ YÖNETİMLE TEMASLARI YOĞUNLAŞTIRMALI'

“Fakat Suriye’deki bölünmüşlük durumunun bir kez daha pekişmesine neden olabilir, bu tür öneriler Suriye’nin bir devlet olarak geleceği açısından çok tehlikeli. Moskova ise Kürtler ile Şam’daki merkezi yönetim arasındaki temasların yoğunlaştırılmasını öneriyor. Suriyeli Kürtler ABD’ye başvurmaktansa bu zor durumdan ne şekilde çıkılabileceği, Suriye anayasasında hangi değişikliklerin yapılacağı konusunda anlaşma yapmalıdır, kaldı ki Anayasa Komitesi artık çalışıyor. Bu tür anlaşmalar yapılmadan Suriyeli Kürtler gelecekte de maalesef Amerikalıların elinde pazarlık kozu rolünde olmaya devam edecek.”