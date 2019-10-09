Slutskiy: Rusya, Türkiye’yle parlamentolar arası temasları kesmeyecek

Slutskiy, “Bu harekat, parlamentolar arası işbirliğimizi nasıl etkiler biliyor musunuz? Bir ülke onaylamadığımız adımlar atınca ona kapımızı kapatırsak duruma etki edemez hale geliriz" ifadelerini kullandı.

Rus milletvekili, “Türkiye Büyük Millet Meclisi ile parlamentolar arası işbirliğinin askıya alınması kesinlikle hiçbir şekilde söz konusu değil. Bazı etkinlikler konusunda bir şeyler gözden geçirebiliriz, erteleyebiliriz, ama genel olarak Türk parlamenterlerle, ikili formatta ve başta AKPM olmak üzere tüm sayısız parlamenter platformlarda partnerlik ilişkiler içindeyiz ve öyle olmaya devam edeceğiz” diye ekledi.