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17:33 10 Ekim 2019
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    Barış Pınarı Harekatı'na, muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu da (SMO) destek verdi.

    Uşakov'dan 'Barış Pınarı' açıklaması: Tüm tarafları itidale çağırıyoruz

    © AA / Hişam el Homsi
    Rusya
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    Suriye'de siyasi çözümün ve Anayasa Komitesi toplantısının önünde hiçbir engel bulunmaması gerektiğini belirten Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Suriye'deki tüm taraflara itidal ve atacakları adımları titizlikle tartma çağrısı yaptı.

    © AFP 2019 / Ahmad El-Rubaye
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    Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, "Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilgili endişelerine anlayışla yaklaşıyoruz ancak Suriye'de terörle mücadele ve barışı tesisine yönelik ortak çabaların dayandığı temel uluslararası hukuk normları bulunuyor. En önde gelenler Suriye'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılık ile egemenliğine saygıdır" dedi.

    Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın bu yaklaşımını benimsediklerini teyit ettiğini aktardı.

    'ANAYASA KOMİTESİ ÖNÜNDE ENGEL BULUNMAMALI'

    Siyasi sürecin teşviki için alınan önlemlerin zarar görmemesi için tüm tarafların itidalli davranması ve adımlarını titizlikle tartmasının önemli olduğunu düşündüklerini belirten Uşakov, ay sonunda yapılması planlanan Suriye Anayasa Komitesi'nin önünde hiçbir engel bulunmaması gerektiğini vurguladı.

    TÜM ETNİK GRUPLARIN ÇIKARLARI GÖZETİLMELİ'

    Uşakov, TSK'nın harekatı sırasında sivillerin zarar görmemesi gerektiğini ve bölgedeki istikrar önlemlerinin tüm etnik grupların çıkarları gözetilerek alınması gerektiğini ifade etti.

    'PUTİN VE ERDOĞAN YENİ GÖRÜŞME İÇİN MUTABAKAT YAPMADI'

    © İHA /
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    Uşakov'a Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması nedeniyle Moskova ve Ankara'nın Putin ile Erdoğan arasında yeni bir telefon görüşmesi için mutabakat sağlayıp sağlamadığı soruldu.

    Uşakov, "Taraflar, yeni telefon görüşmesi üzerinde mutabakat sağlamadı ancak gerektiğinde görüşme yapılabilir. Liderler, birbirleriyle her zaman rahat bir şekilde konuşuyor ve oluşan durumu güven ortamında istişare ediyor. Bu sefer de böyle olacağından eminim" dedi.

    Uşakov, Erdoğan'ın Putin'in en sık görüştüğü liderlerden biri olduğunu ve bunun iki ülkenin Suriye'deki ortak çalışmalarının sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    TSK, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Türkiye, Yuriy Uşakov, Rusya, Suriye Anayasa Komitesi
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