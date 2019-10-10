Rusya, yeni nesil radarıyla Kırım'ı koruma altına alacak

İzvestiya'ya konuşan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kaynakların açıklamalarına göre, Güney Askeri Birimi'ne yıl sonuna kadar temin edilecek uzun menzilli ağır görev radarı Niobiy-SV’ler, Kırım yarımadası ve Rusya’nın güneyindeki hava sahasını emniyet altına alacak.

Kırım yarımadası ve Rusya'nın güneyi, uzun menzilli ağır görev radarı Niobiy-SV’nin koruması altına alınacak. Rus basınına konuşan Savunma Bakanlığı çalışanlarının açıklamalarına göre yeni nesil ‘görünmez avcılar’, bu yılın sonuna kadar Rusya’nın Güney Askeri Birimi’ne temin edilecek.

Söz konusu radarlar yalnızca sıradan uçakları değil; aynı zamanda hayalet uçakları, ses üstü uçakları ve kruz füzelerini de kolaylıkla tespit edebiliyor. Bunun yanında yüksek manevra kabiliyeti ve donatıldığı ileri teknoloji sayesinde, Niobiy-SV radarının tamamıyla yenilmez olduğunu söylemek de mümkün.

Yeni nesil radarlar, güney bölgesindeki hava sahasını emniyet altına alacak. Gazeteye konuşan kaynaklara göre, söz konusu radar sistemi, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesinden ötürü Rusya’nın güvenliği adına oldukça büyük önem arz ediyor.