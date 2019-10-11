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13:50 11 Ekim 2019
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    Putin'den 'Barış Pınarı' açıklaması: IŞİD'ciler kaçarsa Türkiye durumu hemen kontrol altına alabilir mi, emin değilim

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Rusya
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (99)
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    Rusya lideri Vladimir Putin, "Türkiye'nin Suriye'deki harekatı neticesinde esir alınmış olan IŞİD militanları kaçabilir, Ankara'nın bu durumu kontrolü altına alıp alamayacağı konusunda emin değilim" açıklamasını yaptı.

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

    © AFP 2019 / Ahmad El-Rubaye
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    Putin, "Suriye'nin kuzeyinde IŞİD militanlarının bir araya toplanmış olduğu bölgeler bulunuyor. Şimdiye dek onların gardiyanlığını Kürt askeri oluşumlar yapıyordu. Şimdiyse Türk ordusu bu bölgeye giriyor, Kürtler söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde onlar da (IŞİD'ciler) kaçabilir" dedi ve ekledi:

    "Türk ordusunun bu durumu çabucak kontrolü altına alıp alamayacağından emin değilim."

    Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'daki bir toplantı kapsamında açıklamalarını yapan Rusya Devlet Başkanı, Rus istihbaratına göre Barış Pınarı Harekatı'nın odağında olan söz konusu bölgelerde, eski Sovyetler Birliği cumhuriyerlerinin vatandaşları da dahil olmak üzere binlerce militan bulunduğunu belirtti.

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    Putin, "(IŞİD'cilerin tutuldukları hapishanelerden ve kamplardan kaçması ihtimali ile) ortaya çıkmış olan bu yeni tehdidi bastırmak için istihbarat servislerimizin kaynaklarını seferber etmemiz gerekiyor" vurgusunu yaptı.

    © AFP 2019 / YOAN VALAT
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    Rusya lideri şöyle devam etti:

    "IŞİD'ciler (kaçarlarsa) nasıl ve nereye yönelecekler, Türkiye topraklarından mı yoksa Suriye'de kimsenin denetiminde olmayan yerlerden mi geçecekler ya da Irak yahut başka ülkelerin topraklarından mı geçip yollarına ilerleyecekler? Bunların hepsini anlamamız, bilmemiz ve istihbarat servislerimizin kaynaklarını ortaya koymamız gerekiyor."

    Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün olan 9 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları telefon görüşmesinde, söz konusu operasyonun Suriye'deki krizin çözümü için ortaya konmuş ortak çabalara zarar vermemesi adına, Türk tarafına 'durumu enine boyuna tartma' çağrısında bulunmuştu.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (99)
    Etiketler:
    Kremlin, Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan, Aşkabat, Cezaevi, Esir, Fırat'ın doğusu, Suriye, IŞİD, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Rusya, Vladimir Putin
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