Rus Dışişleri: Terörle mücadelenin ve Türkiye'nin güvenliğinin sağlanmasının gerekliliği konusunda şüphemiz yok

Rus Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele edilmesinin ve Türkiye'nin güvenliğinin sağlanmasının kesinlikle gerekli olduğu konusunda şüphemiz yok ancak egemen Suriye topraklarının bu bölümünde barış ve istikrarın yalnızca hükümet ile Kürtler arasında sonuç odaklı ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog kurulmasıyla sağlanacağına inanıyoruz. Moskova yönetimi, bu diyaloğun başlamasına ve bölge ülkeleri arasında normalleşmeye dönük adımlar atılmasına destek vermeye hazır olduğunu teyit ediyor" dendi.

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