Rusya, Wikipedia'ya rakip geliştiriyor: Bilgi 'erozyonunu' ve yalan haberleri önleyecek

Rusya'da Büyük Rus Ansiklopedisi (GRE), bilgi 'erozyonunu' ve yalan haberciliği önlemek adına yerli bir Wikipedia platformu geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenecek. Kurulacak olan interaktif ansiklopedi platformunun, 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vereceği tahmin ediliyor.

Rus basınına yansıyan haberlere göre Rusya, Wikipedia'ya alternatif olarak 'güvenli' bir internet ansiklopedisi geliştiriyor. Günde 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verecek olan internet sitesinde, herhangi bir ideolojik ya da siyasi tutum içermeyen ve doğruluğu ‘onaylanmış’ bilgiler yer alacak.

Söz konusu projeyi üstlenen Büyük Rus Ansiklopedisi (GRE) yayınevi, 2020 ila 2022 yılları arasında devletten 2 milyon ruble (yaklaşık 182 bin Türk lirası) destek alacak.

GRE iletişim başkanı Anna Sinitsına'ya göre tüm ülke çapında kullanılacak olan interaktif ansiklopedi platformu, günümüz modern dünyasındaki bilgi ‘erozyonunu’ engelleyecek ve kullanıcıları yalan haberlerden koruyacak.

Sinitsına, "Kimi basın kuruluşları ve internet kullanıcıları; bilim, tarih, istatistik ve coğrafya gibi alanlarda dahi çığ gibi büyüyen bir tahrifat ve yalan haberciliğe neden oluyor. Bu durumu öncelikli bir sorun olarak görerek, doğruluğu bilim camiası tarafından onaylanmış bir veri tabanı oluşturulması gerektiğini fark ettik" açıklamasını yaptı.

'İÇERİKLER BİLİMSEL VE EĞİTİCİ OLACAK'

Kurulacak olan yeni platformda yer alacak olan tüm içerikler, her türlü siyasi ve ideolojik tutumdan bağımsız olarak tümüyle bilimsel ve eğitici olacak.

Projeyi yürüten uzmanlar; söz konusu platformun öğrenciler, devlet memurları, medya çalışanları ve güvenilir bilgiye erişmek isteyen tüm diğer vatandaşlar tarafından kullanılacak. Bu sebeple de platformun 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ancak yine de internet sitesi, günlük 15 milyon kullanıcıya hizmet verebilmek üzere tasarlanacak. Zira elde edilen verilere göre Wikipedia’nın Rusça versiyonu, bu yılın temmuz ayında günlük 2.9 milyon kullanıcıya hizmet verdi.

Bunun yanında Büyük Rus Ansiklopedisi’nin 2004 ila 2017 yılları arasında yayınladığı 80.000 makale de, söz konusu sitenin içeriğini genişletmek için kullanılacak. Ancak sitenin içeriği, kullanılacak olan diğer kaynaklar aracılığıyla düzenli olarak genişletilecek.

RUSYA'DAN KÜRESEL ARIZALARA YÖNELİK PROJE

Kayıtlı kullanıcıların site üzerindeki içerikleri değiştirme imkânları olacak olsa da, söz konusu değişiklikler GRE çalışanları ve diğer bilim insanlarından oluşan uzman grubunun onayından sonra güncellenebilecek.

Ulusal bir platform olması planlanan sitenin dili Rusça olacak olsa da, yabancı ortakların girişimleri sonucu içeriklerin diğer dillere tercüme edilmesi de mümkün.

Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi BRICS ülkelerinin yanında İran ve Küba gibi; İngilizce hizmet veren Britannica ansiklopedisinin özellikle tarih ve kültür alanlarda kendilerini tatmin etmediğini ve Anglosakson merkezli olduğunu düşünen ülkeler de söz konusu projeyle yakından ilgilenebilir.

Bu yılın başlarında Rusya, küresel bir arıza ya da Batı kökenli kasıtlı bir internet kesintisi durumunda Rus internet kullanıcılarının internet kullanımını sürdürmeyi sağlayacak bir proje geliştirmeye de başladı. Proje kapsamında ulusal bir DNS sistemi kurularak, tüm alan adlarını ve kullanıcı IP’lerine ev sahipliği yapması sağlanacak.