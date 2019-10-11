Uzayda yürüyen ilk insan Aleksey Leonov, 85 yaşında hayata veda etti

Uzayda yürüyen ilk insan olan Sovyet kozmonot Aleksey Leonov, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü kozmonot ilk uçuşunda uzay gemisinden ayrılarak uzay boşluğunda 12 dakika 9 saniye geçirmiş ve uzay aracından 15 metre kadar uzaklaşmıştı.

Yuri Gagarin’den sonra dünya çapından en çok tanınan ve uzayda yürüyen ilk Sovyet kozmonotu olan Aleksey Leonov, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ünlü kozmonotun vefatı, Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nin basın servisi tarafından duyuruldu. Leonov’un cenazesi, 15 Ekim’de Federal Askeri Anıt Mezarlığı’nda düzenlenecek.

Yerel basına yansıyan haberlere göre yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle uzun süredir Moskova'daki Burdenko hastanesinde tedavi gören Leonov, oldukça ağır hastaydı. Şubat ayının başında şeker hastalığından ötürü ameliyat olan kozmonot, o günden bu yana durmaksızın hastaneye gidip geliyordu.

Kozmonotun ölümü hakkında yorum yapan eşi, ölümünün çok beklenmedik bir anda geldiğini ifade etti.

Geleceğin kozmonotu Leonov, 10 Mart 1934 tarihinde Kemerovo bölgesindeki Listvyanka şehrinde sekiz çocuklu bir ailenin oğlu olarak doğmuştu. Yaşadıkları köyde zorlu iklim koşulları ve kıtlık içinde büyümüştü.

Kremençug 10. Askeri Havacılık Okulu ve Çuhuiv Askeri Havacılık Okulu’nda pilotaj eğitimi aldı. 1960 yılında ise, Sovyetler Birliği’nin ilk kozmonot kıtasına seçilmişti.

Leonov, Voshod-2 isimli ilk uçuşunu 18 Mart 1965 tarihinde kozmonot Pavel Belyaev ile birlikte gerçekleştirdi. İlk uçuşunda uzay gemisinden ayrılarak uzay boşluğunda 12 dakika 9 saniye geçirdi ve uzay aracından 15 metre kadar uzaklaştı. Bunun sonucunda ise ‘uzayda yürüyen ilk insan’ unvanına sahip oldu. Böylece bitmek tükenmek bilmeyen uzay rekabetinde Sovyetler Birliği, ABD'nin karşısında tartışmasız bir şekilde öne geçmiş oldu.

En az üç kez ölümle burun buruna gelen Leonov’a, en nihayetinde hiçbir şey olmadı. Yaptığı uzay yürüyüşü sırasında koruyucu giysisi öylesine şişmişti ki, neredeyse uzay aracının kapısından içeri giremeyecekti. Rahat hareket edemeyen ve göğsündeki fotoğraf makinesinin düğmesine basamayan kozmonot, giysisindeki bir supabı açarak fazla havanın boşalmasını sağladı ve uzay aracına güçlükle geri döndü. Ancak bu dönüş talimatlara tamamen aykırı şekilde ayak kısmından değil, baş kısmından gerçekleştirildi.

Bu olay fiziksel sağlığı yerinde olan Leonov üzerinde izlerini bırakmıştı. Sonradan yaptığı açıklamada kozmonot, kısa uzay yürüyüşü ve ardından karşılaştığı içeri girme sorunu nedeniyle terden 6 kilo kaybettiğini söylemişti.

Bunun ardından kozmonot, Soyuz-19 isimli uzay gemisiyle gerçekleştirilen Apollo - Soyuz Test Projesi'ni (ASTP) yürüttü. ASTP, Leonov'un ikinci ve son uzay uçuşu oldu.

Ardından 1970 yılından 1991 yılına dek Kozmonot Eğitim Merkezi’nin başkan yardımcılığını üstlendi. Teknik bilimler alanında doçentliğe denk bir akademik unvanı alan kozmonot, dört icada imza attı ve ondan fazla bilimsel makale kaleme aldı. Tüm bunların yanında, sanatçı olarak da kabul gördü.

İki kez Sovyetler Birliği Kahramanı nişanına layık görülen kozmonot, bugüne dek pek çok nişan ve madalya kazandı.