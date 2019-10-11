Moskova Büyükelçisi Samsar, Rus Dışişleri Bakan Yardımcıları Verşinin ve Rudenko ile Suriye'yi görüştü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Verşinin ve Andrey Rudenko ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Samsar ve Verşinin, Suriye'deki gelişmeler de dahil uluslararası gündemdeki konuları istişare etti.

Samsar ve Verşinin, şu anda devam eden 207. UNESCO İcra Konseyi Toplantısı ve kasımda toplanacak 40. UNESCO Genel Konferansı bağlamında Rusya ve Türkiye'nin UNESCO nezdindeki işbirliğini de ele aldı.

Bakanlığın Samsar-Rudenko görüşmesine ilişkin açıklamasında da, tarafların bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların yanı sıra Rus-Türk işbirliği konularını konuştuğu ifade edildi.