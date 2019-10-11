‘Rusya, Türkiye ve Azerbaycan uluslararası ilişkiler sisteminde yeni model oluşturuyor’

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Rus, Türk ve Azeri uzmanların katılımıyla düzenlenen üç taraflı işbirliği konferansını değerlendiren Rus vekil Dmitriy Savelyev, bu kapsamdaki çalışmalarla uluslararası ilişkiler sisteminde yeni bir model oluşturulduğunun gözlemlendiğini belirtti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen konferansında bir araya gelen Rus, Türk ve Azeri uzmanlar, üç taraflı işbirliğini tüm yönleriyle görüşüyor.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı, Devlet Duması Milletvekili Dmitriy Savelyev, bu kapsamdaki çalışmalarla uluslararası ilişkiler sisteminde yeni bir model oluşturulduğunun gözlemlendiğini kaydetti.

“Bakü konferansı, daha önce Saint Petersburg ve Ankara’da gerçekleşen bir dizi buluşmanın sıradaki toplantısı oldu ve bu, katılımcı 3 ülkeden her birinin üçlü birlik için eşit önemine işaret ediyor. Bu tür beyin fırtınaları, bağların ileriye dönük güçlendirilmesine ve geliştirilmesine zemin hazırlıyor, ayrıca bölgenin en büyük 3 oyuncusunun verimli müşterek çalışması için fikirler doğuruyor” diyen Savelyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ın yapıcı işbirliği, bölgedeki istikrarın güçlendirilmesini ve kapsamlı ulaşım ve enerji projelerinin uygulamaya geçirilmesini amaçlıyor. Bunun örneği, şu anda devreye girmiş olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), son yapım aşamasına giren TürkAkım ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun ortak kullanımı. Gaz alanındaki programlar, en kısa zamanda üçlü birliğin tüm katılımcılarına gelir sağlayarak Avrupa’nın enerji haritasını tamamen yeni format kazandıracak güçte.”

Savelyev, “Avrupa ve Asya’nın birleştiği bölgede bulunan Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak politik ve kültürel gelenekleri var, söz konusu ülkeler bu sayede Avrasya kıtasında karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin yararlarını doğru bir şekilde değerlendirebiliyor, üçlü işbirliğinin yeni modeli ise büyük bir kaynak potansiyeline ve gerçekçi perspektiflere sahip” ifadelerini kullandı.