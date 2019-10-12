'Türkiye’nin yürüttüğü harekat ortamında Suriye’de terör yanlıları hareketlendi'

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, TSK’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı ortamında Suriye’nin çeşitli bölgelerinde terör yanlılarının hareketlendiği bildirildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksey Bakin, yaptığı basın açıklamasında TSK’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı ortamında Suriye’nin çeşitli bölgelerinde terör yanlılarının faaliyetlerini yoğunlaştırdığını belirtti.

Tümgeneral Bakin, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı ortamında ülkenin diğer bölgelerinde yasadışı silahlı oluşumların faaliyetleri yoğunlaştı” ifadelerini kullandı.

Daha önce Suriye’nin Der’a bölgesinde Rus askeri polisin devriye faaliyetleri gerçekleştirdiği güzergâhta militanların 20 dakika arayla el yapımı iki bomba patlattığı bildirilmişti. Olayda Rus askerlerden yaralanan olmazken Suriye güvenlik güçlerinin olay yerine intikali sırasında meydana gelen ikinci patlamada 2 Suriyeli asker yaralanmıştı.