Jirinovskiy Rusya’daki ‘Doğu mutfağı’ olan restoranların bolluğundan yakındı

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy, Rusya’da Doğu usulü yemek hazırlayan restoranların çok fazla olmasından ve geleneksel Rus yemeklerinin yenebileceği mekânların azlığından yakındı.

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri ve Duma milletvekili Vladimir Jirinovskiy, Rusya’da Doğu usulü yemek hazırlayan restoranların çok fazla olmasından ve geleneksel Rus yemeklerinin yenebileceği mekânların azlığından yakındı.

Telegram hesabından bu yöndeki düşüncelerini paylaşan Jirinovskiy, “Kentlerimizin caddelerinde her yerde ‘Çayhane’ yazıları görüyoruz. Rus semaverleri, ‘Baranka’ simitleri, pelmeni (Rus mantısı), çorbalar, krepler nerede?” ifadelerini kullandı.

Doğu mutfağı bulunan restoranlarda yemeklerin çok lezzetli olduğunu kabul eden Jirinovskiy, ancak Rus mutfağı konusunda bazı sıkıntıların meydana geldiğini ifade etti.

Rus vekil, “Lağman (Ortadoğu’da hazırlanan etli ve erişteli yemek) ve çiğbörek gerçekten lezzetli. Fakat vatandaşlarımız, Rus mutfağının yemeklerinin tadını nerede çıkarabilir?” diye yakındı.