‘Rusya, BMGK’da ABD’nin Türkiye tasarısına destek vermedi’

Rusya’nın, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunduğu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tasarıya destek vermediği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi’nde bugün Barış Pınarı Harekatı bağlamında Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili görüşme devam etti.

ABD, Türkiye’nin Suriye’deki eylemlerinden dolayı endişeyi dile getiren ortak açıklama tasarısını sundu. Türkiye’ye operasyona son verilmesi çağrısının yer aldığı tasarının metninde ayrıca Türkiye’yi kaygılandıran güvenlik sorunlarının çözümü için diplomatik kanalların devreye sokulması teklif ediliyor.

Tasarıda ayrıca Türkiye’nin eylemleri ‘işgal’ olarak nitelendiriliyor.

Sputnik’e konuşan kaynak, Rusya’nın, konuyla ilgili tutumuna uymadığı gerekçesiyle tasarıya karşı çıktığını aktardı.