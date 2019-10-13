Poklonskaya: Kırımlı temsilciler Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Rus heyetinde yer alan Kırımlı temsilcilerin Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin başkanlığındaki Rus heyeti, İstanbul'da düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi' konulu Üçüncü Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı.

Rus heyetinde yer alan Poklonskaya, Sputnik'e yaptığı açıklamada, konferans dahil bir dizi etkinlik için İstanbul'a gelen Rus heyetindeki Kırımlı temsilcilerin Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Böylece Kırımlı temsilcilerin Türkiye'de ilk kez üst düzeyde kabul edildiğini belirten Poklonskaya, "Özellikle İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı bir akşam yemeği verildi. Sıcak karşılama, candan misafirperverlik, Cumhurbaşkanı'nın el sıkışması... Türkiye bizi tam olarak böyle karşıladı. İstanbul'da çok güzel izlenimler edindim" ifadelerini kullandı.

Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamını iletmişti.