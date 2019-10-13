Poklonskaya: Kırımlı temsilciler Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin başkanlığındaki Rus heyeti, İstanbul'da düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi' konulu Üçüncü Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı.
Böylece Kırımlı temsilcilerin Türkiye'de ilk kez üst düzeyde kabul edildiğini belirten Poklonskaya, "Özellikle İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı bir akşam yemeği verildi. Sıcak karşılama, candan misafirperverlik, Cumhurbaşkanı'nın el sıkışması... Türkiye bizi tam olarak böyle karşıladı. İstanbul'da çok güzel izlenimler edindim" ifadelerini kullandı.
Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamını iletmişti.
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