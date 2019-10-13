Rusya, AB'ye küresel siyasette 'arka bahçe' haline gelmemek için reçete önerdi

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, eğer AB küresel siyaset ve ekonomide 'arka bahçe' haline gelmek istemiyorsa, Avrasya Ekonomik Birliği'yle işbirliği ve Lizbon'dan Vladivostok'a uzanacak Avrasya konsepti üzerine düşünmesi gerektiğini söyledi.

17. Rodos Medeniyetler Diyaloğu Forumu'nda konuşan Çijov, "Elbette yeni AB yönetimine öğüt vermek bana düşmez, ancak aşikar bir duruma dikkat çekmek isterim. AB'nin bu yüzyılda küresel siyaset ve ekonomide 'arka bahçe' haline gelmemesi için tek yol, Avrupa'nın veya hatta Avrasya'nın Lizbon'dan Vladivostok'a kadar birleşmesidir" dedi.

Çijov, 'Avrasya'nın birleşmesini öngören reçetenin' daha geniş anlamda 'entegrasyon projelerinin entegre edilmesini' ifade ettiğini belirterek, Avrasya Ekonomik Birliği ile AB'nin ekonomik potansiyellerinin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.