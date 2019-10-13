Rusya: Suriye çözüm sürecine dâhil olan tüm tarafları ülkenin kuzeydoğusundaki insani felaketi önlemeye çağırıyoruz

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Tümgeneral Aleksey Bakin, Moskova’nın Suriye çözüm sürecine dâhil olan tüm tarafları ülkenin kuzeydoğusunda insani felaketi önlenmeye yönelik tedbir almaya çağırdığını duyurdu.

Şu anda Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki (sığınmacı) kamplarında tutulan sivillerin büyük bir kısmının açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle ölüm riskinin ciddi bir tehdit olarak ortaya çıktığını’ söyleyen Bakin, şöyle konuştu: “Tüm tarafları Suriye’nin doğusunda insani felaketi önlemek için acilen tedbir geliştirmeye çağırıyoruz. Sığınmacıların ve sivil halkın kurtarılması ile ilgili sorunlar derhal çözüm gerektiriyor.”