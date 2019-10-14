‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ sorusuna Kremlin'in yanıtı

Kremlin Sözcüsü soru üzerine, "Böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemiyoruz" cevabını verdi.
"Hiç olmazsa böyle bir tehlike bulunup bulunmadığını söyler misiniz?" şeklindeki soru karşısındaysa Peskov, "Söylediklerime ekleyeceğim bir şey yok, bunun için (sözü edilen tehlikenin oluşmaması için) askerlerimiz irtibat halinde" dedi.
Bunun yanında Peskov, Rusya'nın Türkiye'nin yürüttüğü harekata karşı bakış açısının değişmediğini belirtti ve Suriye'deki siyasal sürecin önünü tıkayabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Peskov'un bu sözleriyle, Barış Pınarı Haraketı'nın başladığı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin Kremlin'den yapılmış olan açıklamaya gönderme yaptığı düşünülüyor.
‘TÜRKİYE'NİN OPERASYONU KARŞISINDAKİ POZİSYONUMUZ SABİTTİR VE HERKESİN MALUMUDUR’
Nitekim Kremlin Sözcüsü soruya cevabını açması istenince şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz ki söz konusu harekatın en başında Rus tarafı, Suriye'deki siyasal sürece zarar verebilecek ya da bu ülkede gerilimin artmasına mahal verebilecek eylemlerde bulunulmasını istemediğini çeşitli seviyelerde dile getirdi. Yeniden tekrarlamak isterim ki bu pozisyonumuz hiçbir şekilde değişmiş değildir. Söz konusu pozisyonumuz sabittir ve herkesin malumudur."
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