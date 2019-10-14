Rusya, İdlib'de 4 hastane vurduğuna dair ABD basınında yer alan iddiayı yalanladı

New York Times gazetesi, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin 5-6 Mayıs 2019'da 12 saat içinde İdlib'deki 4 hastaneyi vurduğunu iddia etmişti.

New York Times'ın (NYT) iddiasını yalanlayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşevkov, "NYT tarafından sunulan tüm sözde kanıtlar, basıldıkları kağıt kadar bile değer taşımıyor" ifadesini kullandı.

Konaşenkov, haberi yazanların militanların ve İngiliz istihbaratının yaptığı manipülasyonun kurbanı olduğunun altını çizdi.