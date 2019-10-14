Rus uzman, ‘ABD’li askerlerin Kobani’de topçu ateşine maruz kaldığı’ yönündeki iddiaları değerlendirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kobani yakınındaki ABD birliklerinin 11 Ekim günü Türk mevzilerinden topçu ateşine maruz kaldığını, askerlerin arasında yaralı olmadığını duyurdu.

Russia Today'e (RT) konuşan Uluslararası Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter, bu durumun ABD’nin iç siyasetinde yol açabileceği muhtemel sonuçları değerlendirdi.

Bruter, “Bu olay ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri mutlaka olumsuz etkiler, fakat hangi ölçüde etkileyeceği bilinmiyor. (ABD Başkanı) Donald Trump şüphesiz durumu germemeye çalışacak. Eğer yeniden ateş açılmaz ve Türkiye bu konuda açıklama yaparsa ABD lideri hızlı kararlar almaz ve geniş kapsamlı sonuçlara varmaz. Mesele şu ki bu durum Kongre’ye intikal etti ve bu nedenle Demokratlar ile Trump arasındaki geleneksel zıtlaşma halini aldı” diye konuştu.

Demokratların bu durumdan yararlanarak ‘Trump’ı bir şekilde gözden düşürmeye’ çalışacaklarını kaydeden Bruter, Türkiye’ye yönelik tek taraflı yaptırım girişimlerinin olabileceğine dikkat çekti.

Rus uzman, “Bunun Trump’ın hoşuna gitmeyeceği ortada, zira bu durum şu veya bu ölçüde onu Türkiye ile ilişkileri bozmaya zorlayacak. Ve böyle bir durumun gerçekten sonuçları olabilir. Genele bakılırsa Amerikan Başkanı bu duruma müdahil olmak istemezdi. Ancak gelişmeler, bunun kaçınılmaz olacağını gösteriyor. Trump hoş olmayan kararlar almak zorunda kalacak, Kongre ise Trump’ın hoşnutsuzluğunu daha da artırmak için elinden geleni yapmaya çalışacak” ifadelerini kullandı.