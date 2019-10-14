Putin: Suudi Arabistan’la işbirliğimiz Ortadoğu’da güvenlik ve enerji alanında istikrara yönelik

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşen Putin, “İkili işbirliğimiz bölgede barış ve güvenliğin sağlamlaştırılmasının yanı sıra küresel enerji sektöründe istikrarın sağlanmasına yönelik. Tüm bu işbirliklerinin olumlu sonuçları oluyor” dedi.
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Putin, iki ülke arasındaki anlaşmaların yerine getirilmesi yönündeki katkılarından dolayı Kral Selman’a teşekkür etti.
Putin, ayrıca iki ülkenin terörle mücadeleden ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika’daki krizlerin diplomatik yolla çözülmesinden yana olduğunu kaydetti.
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