Peskov: Moskova ve Riyad’ın petrol piyasasındaki düzenlemeler konusundaki diyaloğu etkili ve devam edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol piyasasındaki düzenlemeler konusundaki diyaloğun etkili olduğunu kanıtladığını ve ileride devam edeceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkent Riyad’da gerçekleştirdikleri görüşme hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Peskov, Moskova ve Riyad’ın petrol piyasasındaki düzenlemeler konusundaki diyaloğun etkili olduğunu kanıtladığını ve ileride devam edeceğini belirtti.

“Bölgesel konular, enerji piyasasındaki durum, petrol fiyatları hakkında kapsamlı görüş paylaşımı yapıldı” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyalog devam edecek, bu piyasadaki düzenlemeler konusunda Rus-Suudi diyaloğunun etkili olduğu kanıtlandı, bu işbirliği ileride de devam edecek.”

‘PUTİN’İN ZİYARETİ SIRASINDA ASKERİ-TEKNİK İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ’

Rusya lideri Vladimir Putin’in Suudi Arabistan’a düzenlediği ziyaret sırasında iki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliğinin görüşüldüğünü aktaran Peskov, ayrıntılara girmeden ileriye dönük planlar olduğunu dile getirdi.

“Askeri-teknik işbirliği ele alındı” diye konuşan Kremlin Sözcüsü, “Bu konuda görüşüldü, planlar mevcut. Bu konudaki diyaloğun da devam etmesini umuyoruz” açıklamasında bulundu.

Peskov, iki liderin Suudi Arabistan’a Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili görüşüp görüşmediği konusunda detaylı bilgi vermedi.