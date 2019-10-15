Rusya: Suriye ordusu, Menbiç'in tamamında kontrolü ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye hükümet güçleri, Menbiç ve yakınındaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladı" dendi.

'RUS ASKERİ POLİSİ, SURİYE ORDUSU İLE TÜRK ASKERLERİNİN KESİŞİM NOKTASINDA DEVRİYE ATIYOR'

Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde hükümet güçleri ile Türk ordusunun kesişim hattında devriye faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

'MENBİÇ'TEKİ DURUM KONUSUNDA TÜRK ORDUSUYLA İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ'

"Rus askeri polisi, Menbiç'in kuzeybatı sınırında Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki kesişim hattında devriye faaliyetlerini sürdürüyor" diyen bakanlık, Rus ordusunun Menbiç'teki durum konusunda Türk ordusuyla işbirliği yaptığını vurguladı.

'ABD MENBİÇ'TEKİ İKİ ÜSSÜNÜ TERK ETTİ'

Bu arada bakanlık, ABD ordusunun Menbiç'in kuzeybatısında yer alan Dadat ile Um-Mial yerleşimlerinde bulunan üslerini terk ettiğini bildirdi.

Bakanlık, "ABD ordusu, Menbiç'in kuzeybatısında yer alan Dadat ile Um-Mial yerleşimlerinde bulunan üslerini terk ederek Suriye-Irak sınırına doğru ilerledi. Dadat ile Um-Mial, Suriye hükümet güçleri tarafından ele geçirildi" ifadelerini kullandı.