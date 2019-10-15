Rus senatör: Yaptırımların Türkiye’ye bir zararı olmayacak

Trump’ın da ‘bu oyunda oynamak’ zorunda olduğunu belirten Cabarov, bunun nedenini ABD’nin 'yıllarca beslediği’ Kürtlerin çıkarlarına ihanet ediyor gözükmek istememesi olarak açıkladı.
‘YAPTIRIMLAR BİZE BİR ŞEY KAZANDIRMAYACAK’
Cabarov, “Rusya’nın yaptırımlardan hiçbir şekilde bir kazanç elde etmeyecek. Olanlar ışığında Ankara ile askeri alanda işbirliğini arttıracağı söylenmeye başlandı. Biz başka bir ülkeye uygulanan yaptırımlardan kazanç sağlayan ülkelerden değiliz. Partnerlerimize karşı son derece dürüstüz” ifadelerini kullandı.
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