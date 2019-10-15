Rusya: Türkiye ile Suriye görüşmeler yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye ile Suriye'nin savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden ‘gerçek zamanlı ve sürekli olarak’ diyalog halinde olduklarını söyledi.
Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk ve Suriye ordularının sahada doğrudan karşı karşıya gelme ve çatışma içerisine girme ihtimallerine ilişkin olarak, "Bunun kimsenin menfaatine olmadığı gibi kabul edilemez bir şey de olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyin gerçekleşmesine elbette izin vermeyeceğiz" dedi.
Lavrentyev, Ankara ile Şam'ın savunma bakanlıkları, dışişleri bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden gerçek zamanlı ve sürekli olarak görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu ekledi.
‘SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ ‘MEZHEPSEL DENGEYİ ALT ÜST EDEBİLİR’
Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na dairse, Rusya'nın böyle bir askeri operasyonu her daim kabul edilemez gördüğünü söyledi. Moskova ile Ankara arasında da söz konusu operasyona ilişkin herhangi bir uzlaşı sağlanmadığını kaydetti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrentyev, Rusya'nın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na gerçekten onay verip vermediği sorusu karşısında şunları söyledi: "Hayır. Biz Türkiye'ye her zaman itidalli davranma çağrısı yaptık. Suriye topraklarında herhangi bir askeri operasyon düzenlenmesinin ise her daim kabul edilemez olduğunu düşündük."
Rus Özel Temsilci şöyle devam etti: "Türkiye-Suriye sınırında güvenlik, sınır boyunca hükümet güçlerinin yerleştirilmesi ile sağlanmalıdır. Bu yüzden silahlı muhalifler şöyle dursun, Türk askerlerin dahi (Suriye'ye) hiçbir zaman girmesine destek vermedik."
"Rusya'nın, Türkiye tarafından söz konusu operasyonun başlatılmasına onay verdiği şeklindeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" diyen Lavrentyev, Barış Pınarı Harekatı ismi verilen operasyonun, Suriye'nin kuzeyindeki ‘mezhepsel dengeyi alt üst edebileceğini’ belirtti.
Kürt güçlerini, Şam ile diyalog kurmaya itenin de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı olduğunu kaydeden Lavrentyev, Rusya'nın bu görüşmelerde arabulucu olduğu açıklamasını yaptı.
Rus Özel Temsilci, Suriye hükümeti ile ülkenin kuzeyinin denetimini elinde tutan Kürt güçler arasında kurulmuş olan diyaloğa ilişkin, "Böyle bir diyaloğun sağlanması için çağrı yapmakla sınır kalmadık, doğal olarak bunun olabilmesi için birtakım arabuluculuk çabaları da ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.
‘Kürtler ile merkez hükümet arasındaki görüşmelerin’ bir kısmının Lazkiye yakınlarındaki Rus hava üssü Hmeymim'de gerçekleştiğini de doğrulayan Lavrentyev, söz konusu görüşmelerde elde edilen somut sonuçları henüz bilmediklerini söyledi.
Lavrentyev, "Ancak Kürtler söz konusu diyalog neticesinde tabii ki korunduklarını hissetmeye başladılar" diye ekledi.
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