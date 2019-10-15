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15:41 15 Ekim 2019
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    Putin, 12 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nde

    © Sputnik / Алексей Никольский
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 yıl sonra ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti. İki ülkenin liderlerinin karşılıklı işbirliği ile ilgili konuları ele alması bekleniyor.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Aleksey Nikolsky
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    Yıllar sonra dün gittiği Suudi Arabistan’da Kral Selman ve Veliaht Prens’le görüşen Putin, bugün de Abu Dabi’yi de ziyaret etti.

    Putin, uçaktan inerken ülkenin esas yöneticisi olan Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutan Yardımcısı Prens Muhammed bin Zayid el Nehyan tarafından karşılandı.

    ​Prens Muhammed ve Putin arasındaki görüşmeler, Abu Dabi’deki Qasr al-Watan başkanlık sarayında gerçekleşecek.

    Putin ve Veliaht Prensi ilk olarak dar bir formatta görüşecek, ardından heyet üyelerinin katılımıyla da görüşme yapılacak.

    ​Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un daha önce yaptığı açıklamaya göre liderler, ekonomik ve insani alanlar da dahil olmak üzere karşılıklı işbirliğini konuşacaklarını söylemişti.

    Uşakov, Suudi Arabistan’la olduğu gibi, Suriye, Libya ve Yemen’in yanı sıra Basraf Körfezi’nin diğer ülkeleri ile de terörle mücadele konusunda paylaşımlar yapacaklarını ifade etmişti.

    Görüşmelerin insani boyutundan söz eden Uşakov, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Rus turistler arasında oldukça popüler olduğundan söz etti. Geçen yıl BAE’yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısı yüzde 23 artmıştı.

    ​Putin’in ziyareti kapsamında, Veliaht Prens’le Rus ve BAE’li iş çevreleriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.

    Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında oldukça düzenli bir siyasi diyaloğun olduğunu ifade eden Uşakov, “Putin ve Nehyan 10 kez görüştü ve pek çok kez telefonla konuştu. Hükümetlerarası bir komisyonumuz mevcut” açıklamasını yapmıştı.

    © Sputnik / Алексей Никольский
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    Putin de ziyaretiyle ilgili basına yaptığı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri bölgedeki krizlerin çözümünde oldukça önemli bir katkı sunuyor. Hatta hiç abartısız, istikrara yol açan bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle sürekli iletişim halinde olduğumuz bir sır değil” ifadelerini kullanmıştı.

    Liderlerin arasında farklı alanlarda birbirleri ile koordinasyon sağlama imkânına sahip olduklarını söyleyen Putin, “Ve bana kalırsa bunu yapmamızın sadece iki tarafa değil, bölgenin tamamının bundan büyük kazancı var” açıklamasını yaptı.

    Ayrıca Kremlin’e göre Birleşik Arap Emirlikleri, 2018 yılında Körfez ülkeleri arasında Rusya’yla en geniş ticaret hacmine sahip olan ülke oldu. 2018’de iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 3.6 artarak 1.69 milyar dolara yükseldi, bu yılın ocak-haziran döneminde ise 889 milyon dolara ulaştı.

    Uşakov, “Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle beraber, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu ve OPEC ile OPEC üyesi olmayan ülkeler kapsamında küresel hidrokarbon pazarındaki durumla ilgili koordinasyona devam edecek” açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Vladimir Putin
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