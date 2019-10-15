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18:44 15 Ekim 2019
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    Rus uzmanlar, maske takan suçluların kimliğini tespit etmeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştirdi

    © Flickr / Michael Kappel
    Rusya
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    Rusya’daki suçlular için, artık kimliklerini gizlemek oldukça zor olacak. Zira Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi tarafından yayınlanan videoya göre geliştirilen yeni teknoloji sayesinde uzmanlar, suçluların kimliğini maske altından dahi tespit edebiliyor.

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    © Fotoğraf : Fotorech/Pixabay
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    Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi suçbilimcileri, güvenlik kamerası kayıtlarına yakalanan maskeli suçluların kimliklerini tespit etmeyi mümkün kılan bir sistem geliştirdi. Söz konusu sistem, Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi’nin YouTube kanalı üzerinden, ‘Adli Tıbbın Mucizeleri’ isimli bir programda duyuruldu.

    Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi’nin açıklamalarına göre adli tıp uzmanları, bu teknolojiyi kullanarak suçluların insan gözüyle görülemeyen soyut görüntülerini kaydedebiliyor ve izlerini sürebiliyor.

    Videoda yer alan yorumlara göre araştırmacılar, yüzü maskeli şüphelilerin görüntülerinden elde edilen veriler aracılığıyla yüzünün şeklini çıkartabiliyor. Üstelik bu sistemin çalışması için, şüphelinin yüzünün tam manasıyla görünmesine de gerek yok.

    Videoda yer alan açıklamalarda, kamera kaydı altındaki bölgelerde kasıtlı olarak suç işleyen kimselerin maske ve türevi eşyalarla yüzlerinin fiziksel yapısını saklamaya çalıştığı ifade edildi. Buna örnek olarak ise, Tambov’da işlenen bir işadamı cinayeti örnek verildi. Kapalı devre televizyon sistemleri olay anına kayıtta olsa da, videonun çözünürlüğü maskeli olan zanlının yüzünü tespit etmek için yeterli değildi. Üstelik elinde eldiven, üzerinde ise kat kay kıyafet vardı. Ancak video üzerinde yapılan teknik inceleme sonucunda, cinayet zanlısının kimliğinin tespit edilmesi mümkün oldu. Zira geliştirilen yeni teknoloji sayesinde maske altındaki zanlının yüzü, fiziksel yapısı ve kıyafetlerinin rengi öğrenildi. Elde edilen kanıtların ışığında, zanlı suçunu kabul etmek durumunda kaldı.

    Geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde Moskova’daki araştırmacıların, düşük çözünürlükteki görüntülerden zanlının yüzünün 3 boyutlu modelini çıkartabilmesi mümkün olacak.

    Adli tıp uzmanı Anatoli Kustov, “Adli tıpta, zanlının portresini tespit etmek için bir takım yöntemlere başvuruyoruz. Bunun için de zanlının yüzündeki ana hatları belirliyoruz, zira söz konusu noktalar insanların yaşamı boyunca pek de değişiklik göstermiyor. Bu da zanlının kemik yapısının tespiti için elimizdeki ana madde oluyor. Sisteminizde bireylerin yüzlerini tespit edebilen programlar var. Gerektiği takdirde, bulduğumuz kemik yapısını sokaklarda, havaalanlarında ve tren istasyonlarındaki görüntülerden elde ettiğimiz verilerle karşılaştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

    Kustov, “Maskeler, genellikle yüze tam manasıyla oturur. Bu sebeple de bireylerin kemik yapılarının tespit edilmesi önünde pek de bir engel teşkil etmezler. Burada kemik yapısı ve yüzü ayırt edici kılan diğer etmenlerden söz ediyoruz. Örneğin gözlerin yakınlığı, dudakların kalınlığı, burun yapısı gibi maskenin altından gizlenemeyen fiziksel özellikler gibi. Yalnızca alüminyum maskeler söz konusu detayların tespit edilmesine mani oluyor olsa da, onun da takılması zor” ifadelerini kullandı.

    © Sputnik / Валерий Мельников
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    Kustov, sistemin yüzde 60 ila 70 arasında doğru sonuç verdiğini açıkladı ve ekledi: “Zira maskelerde bazen daha sert materyaller kullanılıyor, bu durumda yüzün hatlarını çıkarmamız da yüzde 10 ila 15 oranında daha zor oluyor.”

    Mayıs ayında yaptığı açıklamada Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 200.000 video kamera ile başkent çapında geniş bir yüz tanıma sistemi kuracaklarını duyurmuştu.  Eylül ayının başlarında yaptığı açıklamada ise belediye başkanlığı ofisi, düzenlenecek olan tüm kamu etkinliklerine video gözetim sistemleri kurmaya planladıklarını açıklamıştı.

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