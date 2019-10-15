Kremlin: Erdoğan ile Putin görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bağlamında Suriye’deki son durumu ele alan iki ülke liderinin, Türk ordusu ve Suriye hükümet ordusu arasında çatışmaların önlenmesi gerektiğini kaydettikleri aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı, Suriye’nin Türkiye sınırındaki bölgelerde insani durumun kötüleştiğine dikkat çekti. Putin ayrıca Kürt silahlı oluşumlar tarafından korunan IŞİD dahil terörist örgütlerin üyelerinin mevcut durumdan yararlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kremlin’in açıklamasında, teröristlerin şimdiden özgürlüğe kavuşarak komşu ülkelere sızma çabalarında bulunduğu kaydetti.

Putin ve Erdoğan, Suriye’deki politik çözüm sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi ve Anayasa Komitesi’nin BM nezdinde ekim sonunda Cenevre’de toplanmasına yardımcı olma niyetini dile getirdi.

Her iki liderin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya sadık olduklarını vurgulandı.

Açıklamada, Putin’in Türk mevkidaşını en yakın zamanda Rusya’ya davet ettiği, Erdoğan’ın daveti kabul ettiği bildirildi.