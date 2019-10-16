Kremlin: Erdoğan’ın Rusya ziyareti bu ay gerçekleşebilir

Peskov “Ziyaret ekim sonuna kadar gerçekleşebilir” dedi.
Kremlin’e göre, Putin ve Erdoğan dün telefon görüşmesi gerçekleştirerek Fırat’ın doğusu dahil olmak üzere Suriye’deki durumu konuştu. Erdoğan, Putin’in Rusya’yı ziyaret davetini kabul etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretinin ekim bitmeden gerçekleşebileceğini ifade etti.
Peskov “Ziyaret ekim sonuna kadar gerçekleşebilir” dedi.
Kremlin’e göre, Putin ve Erdoğan dün telefon görüşmesi gerçekleştirerek Fırat’ın doğusu dahil olmak üzere Suriye’deki durumu konuştu. Erdoğan, Putin’in Rusya’yı ziyaret davetini kabul etti.
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