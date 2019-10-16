Kremlin: Erdoğan’ın Rusya ziyareti bu ay gerçekleşebilir

Gazetecilere konuşan Peskov, Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti doğrultusunda Rusya’yı ne zaman ziyaret edebileceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Peskov “Ziyaret ekim sonuna kadar gerçekleşebilir” dedi.

Kremlin’e göre, Putin ve Erdoğan dün telefon görüşmesi gerçekleştirerek Fırat’ın doğusu dahil olmak üzere Suriye’deki durumu konuştu. Erdoğan, Putin’in Rusya’yı ziyaret davetini kabul etti.