Peskov’dan Körfez’deki Rusya marşı performanslarıyla ilgili açıklama: Anlayışla yaklaşmak gerek, eleştiriler abartılı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllar sonra ziyaret ettiği Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Rusya marşının orijinali gibi çalınamamasına yönelik eleştirileri ‘abartılı’ olarak nitelendirdi. Peskov, duruma anlayışla yaklaşmak gerektiğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Dmitriy Peskov, Suudi Arabistan ve BAE bandolarının Rusya marşı performanslarıyla ilgili eleştiriler konusunda “Yetersiz performans konusu çok abartıldı. Karşımızda elbette büyük senfoni orkestrası performansı yok. Bununla birlikte, Suudi Arabistan ve BAE büyük çaba sarf etti, devlet başkanını çok iyi ağırladı” dedi.

Peskov, “Marşta bir kusur olduysa da bunu herkes anlayışla karşılıyor. Buna bu kadar aşırı tepki verilmesi pek doğru değil. Putin’in nasıl, ne düzeyde ağırlandığını, atmosferin ne kadar iyi düzenlendiğini kendiniz gördünüz. Bu nedenle bu duruma anlayışla ve sakin yaklaşmak gerek” diye konuştu.

Daha önce Rusya Şeref Kıtası Orkestrası Şefi Pavel Gernets, doğu ve Asya ülkelerinde Rusya marşının çalınmasıyla ilgili çıkan sorunlar konusunda Sputnik’e konuşmuştu.

Bu tarz durumların farklı müzikal kültürden kaynaklı olduğunu belirten Gernets, “Bu ülkelerde farklı perdeler, sesler ve tonlama sayısı var. Dolayısıyla eserleri kendilerine göre icra ediyorlar” değerlendirmesinde bulunmuştu.