Rusya, ‘Rus Amerikası Günü’ isimli yeni bir bayram kutlamaya hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Çar Birinci Pavel’in imzasıyla Rus-Amerikan Kumpanyası’nın kurulduğu 19 Temmuz gününü ‘Rus Amerikası Günü’ ilan etmek istiyor. Bakanlığa göre bu tarihi günün tanınması, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürel diplomasi ve insani işbirliği alanında gelişmesine fayda sağlayacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Rus Amerikası Günü’ isimli yeni bir bayram kutlanmaya hazırlanıyor. Bu onursal gün, Rusya’da 2020 itibariyle kutlanmaya başlayabilir.

Rus İmparatorluğu, Yeni Dünya’ya açılarak kolonileştirecek yeni diyarlar keşfetmeye çalışan Avrupa ülkelerinden biriydi. Coğrafi nedenlerden ötürü ise ülke, ilk olarak Kuzey Amerika’nın Pasifik kıyılarıyla ilgilenmiş ve Alaska’da ufak Rus yerleşimleri kurmuştu. Ardından Kaliforniya’daki Fort Ross kalesine ve Hawaii’deki Fort Elizabeth parkına kadar gitmişlerdi.

Rusya’nın Kuzey Amerika’daki çıkarlarını yaymak adına 1799 yılında kurulan Rus-Amerikan Kumpanyası, ilk olarak Sibiryalı tüccarlar için hizmet vermiş ancak sonrasında ise kraliyet ordusu ve sivil bürokrasiyle yönetilmişti.

Ancak denizaşırı sömürgeciliği sürdürmek hem fazlasıyla masraflı hem de çok riskliydi. 1867 yılında bugün Alaska olarak anılan bölge, Rusya’nın söz konusu dönemdeki bütçe açığını kapatmak adına günümüz ABD’sine satıldı.

Etkisini yıllar içinde yitirdiğinin bir emaresi olan satıştan, anlaşma tamamlandıktan sonra haberdar olan Rus-Amerikan Kumpanyası ise, bir sonraki yıl kapandı.

Şimdi ise Rusya Savunma Bakanlığı, Rus-Amerikan Kumpanyası’nın Çar Birinci Pavel’in imzasıyla kurulduğu 19 Temmuz gününü ‘Rus Amerikası Günü’ ilan etmek istiyor. Bakanlığın iddiasına göre bu tarihi bağın sembolik olarak tanınması, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kültürel diplomasi ve insani işbirliği alanında gelişmesine fayda sağlayacak.

Tasarının mecliste görüşülmesi ve onaylanması, oldukça detaylı bir süreç. Ancak bir aksilik olmadığı takdirde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ocak 2020 itibariyle bu yeni bayram belirlenmiş olacak.

Russia Today’e göre, Rusya ordusundan gelen bu adım, Washington tarafından, yeni bir hibrit savaş hamlesi olarak görebilir. Ancak her halükarda, Moskova ve Washington arasında bir köprü kurmak son derece gerekli. Bu yılın başında Fort Ross isimli bir konferans için ABD’ye giden bir Rus milletvekili, havaalanında FBI tarafından sorguya çekilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD istihbarat servislerinin Rus yetkililere gösterdikleri muameleye ve vizelerinin iptal edilmesine oldukça tepki göstermişti.