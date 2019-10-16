Poklonskaya: Ukrayna, Türkiye’ye ‘tesadüfen’ yolladığı protesto notası için özür dilemeli

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın, Rus heyetinin Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırımlı milletvekilleri ile görüşmediği ve ‘tesadüfen’ tokalaştığı şeklindeki açıklamasını ‘ustaca’ bulan Kırımlı Duma vekili Natalya Poklonskaya, Ukrayna’nın ‘tesadüfen’ yolladığı protesto notası için de özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’dan Kırım milletvekilleri Natalya Poklonskaya ve Ruslan Balbek’in de yer aldığı Rus heyetinin ziyareti ile ilgili Türk Büyükelçiyi çağırarak, Türkiye’ye protesto notası iletmişti. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yekaterina Zelenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırımlı vekillerle görüşme yapmadığını ve onlarla ‘tesadüfen’ tokalaştığını açıklamıştı.

Duma'nın Kırımlı milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, “Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı ile resmi görüşme hakkındaki ‘ustaca’ açıklamanın ardından Türkiye Büyükelçisi’ne ‘tesadüfen’ sunduğu protesto notası için de özür dilemesi iyi olur. Zira Ukrayna’ya göre her şey kesinlikle ‘tesadüfen’ olup bitti. Bu demektir ki, onlar da Türk Büyükelçi’ye ‘tesdüfen’ protesto notası sundu” diye konuştu.

Ukrayna’ya Kırımlı temsilcilerin Türkiye ziyareti ile ilgili spekülasyonlara son verme çağrısı yapan Poklonskaya, “Ukrayna’daki büyükelçilere eziyet etmesinler diye hemen söyleyeyim. Türkiye ziyareti kapsamında ‘tesadüfen’ Macaristan, Pakistan, Çin, Mısır, Afganistan, Fransa ve diğer ülkelerin parlamento temsilcileriyle bir araya geldik ve işbirliğini görüştük” ifadelerini kullandı.

Kırım’ın Rusya ile birleşmesinin ardından Ukrayna Başsavcılığı’nın çatısında kurulan ‘Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı’ daha önce Poklonskaya ve Balbek’in Türkiye ziyareti ile ilgili değerlendirme yapacağını duyurmuştu.