Poklonskaya: Ukrayna, Türkiye’ye ‘tesadüfen’ yolladığı protesto notası için özür dilemeli

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’dan Kırım milletvekilleri Natalya Poklonskaya ve Ruslan Balbek’in de yer aldığı Rus heyetinin ziyareti ile ilgili Türk Büyükelçiyi çağırarak, Türkiye’ye protesto notası iletmişti. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yekaterina Zelenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırımlı vekillerle görüşme yapmadığını ve onlarla ‘tesadüfen’ tokalaştığını açıklamıştı.
Ukrayna’ya Kırımlı temsilcilerin Türkiye ziyareti ile ilgili spekülasyonlara son verme çağrısı yapan Poklonskaya, “Ukrayna’daki büyükelçilere eziyet etmesinler diye hemen söyleyeyim. Türkiye ziyareti kapsamında ‘tesadüfen’ Macaristan, Pakistan, Çin, Mısır, Afganistan, Fransa ve diğer ülkelerin parlamento temsilcileriyle bir araya geldik ve işbirliğini görüştük” ifadelerini kullandı.
Kırım’ın Rusya ile birleşmesinin ardından Ukrayna Başsavcılığı’nın çatısında kurulan ‘Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı’ daha önce Poklonskaya ve Balbek’in Türkiye ziyareti ile ilgili değerlendirme yapacağını duyurmuştu.
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